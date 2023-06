Calciomercato | il Basilea non riscatta Males | il giocatore tornerà all’Inter

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilha annunciato che Darian, Andi Zeqiri e Kasim Adams non resteranno in Svizzera nella prossima stagione. Il club ha deciso di nonre i tre giocatori, che erano in prestito Pertanto.tornadopo due anni e mezzo conditi da 47 presenze, 11 reti e 17 assist. Zeqirial Brighton e Adams all’Hoffeneim. SportFace.

Quando nel gennaio 2007 entrarono in vigore per le banche gli accordi diII, nel mondo della finanza e dell'economia si parlo' di rivoluzione. L'onere per le banche di rispettare precisi vincoli patrimoniali si traduceva in una radicale modifica del metodo di ......che ha deciso di lasciare il Salisburgo nella prossima finestra di, non è uscito dai radar del Milan. Secondo Sky, il club rossonero starebbe valutando un nuovo affondo sull'exDopo la notte dipoi, il club di Commisso ha guadagnato altri 3 milioni per essere arrivata in fondo alla competizione. Il bottino finale potrebbe arrivare a 14,33 milioni di euro' . Una ...

Torino, occhi puntati sul nuovo bomber del Basilea Calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: Quando nel gennaio 2007 entrarono in vigore per le banche gli accordi di Basilea II, nel mondo della finanza e dell'economia si parlo' di ...In arrivo un rinforzo per Pioli, infatti, per la sessione estiva di calciomercato può giungere Okafor, ma a una condizione ...