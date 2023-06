Calcio | Terim | ' l' Inter ce la può fare | per il City non sarà facile'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Istanbul, 8 giu. - (Adnkronos) - "L'ce la può, è una squadra moltoessante, mi aspetto una grande finale. Nonper il, specialmente perché è una partita secca". Lo dice l'ex allenatore del Milan Fatihin merito alla finale di Champions League di sabato sera a Istanbul. "Calhanoglu? L'ho allenato in nazionale, lo conosco bene, ogni partita migliora. Ora ha un ruolo diverso, è un grande giocatore perché è così intelligente da potermolte cose", aggiunge 'l'imperatore' al microfono di Sky Sport. Infineparla della sconfitta della Fiorentina in Conference League contro il West Ham: "È un peccato per la Fiorentina perché ha fatto un grande lavoro arrivando in finale. Avrebbe meritato di ...

Intervistato da Gianluca Di Marzio, Fatih Terim è tornato sull'amara sconfitta della Fiorentina nella finale di Conference. Nel video anche il suo pronostico per quella di Champions, le parole dolci verso Calhanoglu e l'ammirazione per ...

