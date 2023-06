Calcio Storico Fiorentino | Biraghi sarà Magnifico Messere

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il capitano della Fiorentina Cristianodeldurante la prima semifinale del torneo. La sfida vedrà protagonisti i Bianchi di Santo Spirito e gli Azzurri di Santa Croce e si terrà sabato 10 giugno. Ilnon prende parte alla partita, ma la presiede come esponente della famiglia della Signoria. La decisione è stata presa dalla società viola come “riconoscimento al capitano viola al termine della stagione agonistica”. A rendere nota la notizia è stato Palazzo Vecchio. SportFace.

... è collegata tramite un fil rouge a quelle di tanti protagonisti deldell'Est: classe e ... che non disputa a causa di un infortunio, diventa il capitano e l'autore delloprimo gol della ...L'annuncio è di Michele Pierguidi presidente delFiorentino. Al termine della partita persa con il West Ham, il capitano viola (che ha lottato come un leone ed è stato ferito da un ...Per la partita tra Bianchi di Santo Spirito ed Azzurri di Santa Croce, sabato 10 ...

Calcio Storico Fiorentino 2023 | Città di Firenze Comune di Firenze

Firenze, 8 giugno 2023 – Sarà il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi il Magnifico Messere del calcio storico fiorentino 2023 per la partita Azzurri-Bianchi in piazza Santa Croce. Si avvicina ...La dirigenza avrebbe sciolto le riserve: il classe 1972, ex vice di Eusebio Di Francesco, dovrebbe prendere il posto di Giacomo Ferrari ...