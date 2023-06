Calcio | Rocco Commisso furioso | “I giocatori del West Ham? Tutti animali” Lo sfogo del Presidente al rientro in Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) É una vera e propria furiadella Fiorentina intercettato dai giornalisti all’aeroporto di Peretola, dove la squadra è rientrata intorno alle quattro di mattina dopo aver perso la Finale di Conference League cedendo il passo alper 1-2, team inglese che ha trovato il goal vittoria all’ultimo giro di orologio del tempo regolamentare con Bowen. Un responso che non è andato giù all’imprenditore di origini calabresi, il quale ha bacchettato non solo la direzione arbitrale, ma anche gli stessi avversari, non usando mezzi termini: “Che devo dire? Mi aspettavo che potessimo vincere questa partita – ha dettonelle parole riportate dall’agenzia di stampa ANSA- ma ci sono stati alcuni casi in campo dove cui l’arbitro avrebbe dovuto fare la differenza, ...