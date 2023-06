Leo Messi lascia ile l'Europa e va a giocare in MSL con l'Inter Miami . Il 35enne fuoriclasse argentino il 30 ... è arrivato il momento di andare negli Stati Uniti per vivere ilin un altro ...Il tecnico francese, ormai fermo da due anni, non è interessato ad allenare il: il suo sogno resta guidare i Bleus o, in alternativa, la Juventus, due scenari però al momento impraticabili visto ...Se in queste ore sono circolati rumors su due ex Juventus Di Maria e Paredes, il primo svincolato e il secondo di ritorno al, ecco che il giornalista di TyC Sports Gaston Edul, molto vicino ...

Calcio: Psg. 'Le Parisien', nuovo no di Zidane Tiscali

L'arrivo di Leo Messi ha acceso i riflettori sull'Inter Miami, ora impegnato a rinforzare la rosa per regalare alla Pulce una squadra competitiva. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più forti le vo ...Il tecnico francese rifiuta ancora la panchina PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Paris Saint Germain continua a corteggiarlo ma Zinedine Zidane ...