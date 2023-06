Calcio | Psg | Galtier verso l' esonero | al suo posto Nagelsmann

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Parigi, 8 giu. - (Adnkronos) - Mini-rivoluzione in casa Psg. Definiti gli addii di Lionel Messi e Sergio Ramos, il club francese si appresta anche a cambiare allenatore. Sebbene l'addio a Cristophenon sia stato ancora ufficializzato, la dirigenza lavora per trovare un nuovo mister che possa raggiungere la tanto agognata Champions League. Il nome individuato, secondo quanto riporta Sky Sport, è quello di Julian, l'enfant prodige rimasto libero dallo scorso marzo. Le due parti hanno ripreso i contatti e ci sono stati passi in avanti per arrivare a un'intesa definitiva. La vittoria del campionato non è, dunque, bastata ache sarà a breve esonerato dai parigini dopo una sola stagione. L'allenatore paga i cattivi risultati in Europa, dove è stato eliminato agli ottavi. È reduce da una stagione ancora più ...