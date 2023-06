Calcio | mondiali femminili | tutte le giocatrici avranno premio di almeno 30mila dollari

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ginevra, 8 giu. (Adnkronos) – Ogni giocatrice della Coppa del Mondo femminile riceverà30.000dalla Fifa, e le 23della squadra vincitrice del titolo riceveranno ciascuna 270.000. I dettagli confermati mercoledì dalla Fifa soddisfano una promessa fatta a marzo di premiare finanziariamente i 732 giocatori che prenderanno parte dal 20 luglio al 20 agosto al torneo ospitato da Australia e Nuova Zelanda, come riportato dal Washington Post. Significa che più della metà del montepremi totale della Fifa di 110 milioni disarà pagata ai giocatori delle 32 squadre. I giocatori delle 16 squadre che non avanzeranno dalla fase a gironicomunque la garanzia di ricevere 30.000, più lo stipendio annuale che molti ricevono ...

LA PLATA (ARGENTINA) - L'Italia di Nunziata si gioca un posto per la finale deiUnder 20 . Gli azzurrini affronteranno in semifinale la Corea del Sud. " Sono una squadra ...per un...Piccoli Sì, ma bravi' Leggi i commenti: tutte le notizie 8 giugno 2023DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Italia - Corea del Sud, cond'inizio a partire dalle 23 ora italiana al 'Diego Armando Maradona' di La Plata sarà trasmessa in eslcusiva tv in chiaro dalla Rai ...

Italia-Corea del Sud, cambia il canale tv per la semifinale dei Mondiali Under 20: c'è una promozione! Programma e orario OA Sport

Il numero 10 argentino lascia definitivamente il calcio europeo e si trasferisce negli Stati Uniti: Messi è un nuovo calciatore dell'Inter Miami ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Italia-Corea del Sud (Mondiale U20): orario, dove vederla in TV e pronostico.