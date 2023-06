Calcio | Messi annuncia | “Non andrò al Barcellona ma all’Inter Miami”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 8 giugno 2023) caption id="attachment 307361" align="alignleft" width="258" Leo/captionLionelandrà in Major League Soccer all'Inter. Lo hato lo stesso Lionelin un'intervista congiunta al Mundo Deportivo e a Sport. "Ho deciso che- ha detto - Non abbiamo ancora chiuso al 100% e manca qualcosa, ma abbiamo deciso di continuare il percorso lì".L'argentino ha deciso di non tornare al: "Ci tenevo molto, ero molto entusiasta di poter tornare, ma, dopo aver vissuto quello che ho vissuto e l'addio che ho avuto, non volevo essere di nuovo nella stessa situazione: in attesa di vedere cosa stava per succedere e lasciare il mio futuro nelle mani di qualcun altro, per così dire".E poi ha aggiunto: "In questo momento voglio ...