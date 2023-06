Calcio | Haaland | ' giocare al City sogno | contento della prima stagione | Pep fantastico'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Ero entusiasta di questa nuova sfida. Sapevo di entrare in una squadra in cui avrei avuto molte possibilità di fare gol e di incidere. Fortunatamente ci sono riuscito. Sono moltodi questa miaqui. Tutti hanno visto le mie foto con la maglia delquando ero un bambino. Voglio solo continuare a fare bene qui, lavorare sodo e rendere felici i nostri tifosi. Adoro la vita a Manchester". Sono le parole dell'attaccante del ManchesterErlingal sitoUefa. "Ho sempre saputo che sarebbe stata una nuova sfida e qualcosa di diverso rispetto alle esperienze precedenti, ma mi sto davvero divertendo. Sapevo che l'allenatore, la squadra, lo staff, le strutture e tutto il resto del club sarebbero stati di ...

