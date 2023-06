Calcio | Fiorentina Commisso Meritavamo Conference | fiero dei ragazzi

(Di giovedì 8 giugno 2023) "Mi aspettavo di vincere la partita, inaccettabile quanto successo a Biraghi" FIRENZE - "Mi aspettavo di vincere la partita, non è andata così ma ci sono stati casi in campo dove l'arbitro doveva fare differentemente. E' stato rotto il naso a Jovic, ed è stato colpito alla testa Biraghi. Avremmo pot

E' una sconfitta ingiusta, avremmo potuto vincere quella partita 3 - 0 - ha proseguito il presidente della- Quanto ai tifosi come ho già detto mi dispiace tanto per loro, meritavano di ...E poi le tre finali europee con Inter, Roma e: un po' di italiani in campo ci sono. Una buona cosa'. TONALI NON CONVOCATO - 'Sarebbe importante tornare alle Olimpiadi per il...

Fiorentina-West Ham, follia in finale di Conference League: Biraghi sanguina alla testa dopo il lancio di oggetti dai ... Open

Supporter viola insulta la squadra bianconera durante la finale di Conference, il West Ham vince e i sostenitori juventini si scatenano ..."Che devo dire Mi aspettavo che potessimo vincere questa partita, ma ci sono stati alcuni casi in campo dove cui l'arbitro avrebbe dovuto fare ...