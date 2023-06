Calcio | Ancelotti Maldini? Storia si rispetta Mio futuro al Real

'Se è vero che con la storia non si vince, è anche vero che la storia insegna a vincere'. Lo dice il tecnico del Real Madrid Carloin un'intervista al Giornale in cui si sofferma sull'addio di Paolo Maldini al Milan. ' Io a Madrid ho imparato che la storia di un club va rispettata sempre, qui Di Stefano, Amancio, Gento, ...Il mecenatismo non ha più il significato di prima ma l'affarismo è negativo", sottolinea, che ribadisce le sue perplessità sull'uso della tecnologia: "Avrebbe dovuto agevolare il gioco e le ...Carlo, che con i rossoneri ha vinto due Champions, lancia bordate all'indirizzo di Gerry ... spiega l'allenatore con più Champions in bacheca nella storia deleuropeo commentando il ...

E Ancelotti non è l’unico a essere rimasto perplesso per l’addio di Maldini al Milan. È un calcio che sta cambiando velocemente. Ci sono nuove mete, come l’Arabia Saudita che ha fatto un altro colpo: ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche della separazione tra Milan e Maldini ...