Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2024 | Italia inserita nel turno élite con la Spagna

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ha avuto luogo oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio deldelleaidia 5, in relazione all’UEFA. Definiti i cinque gironi da quattro squadre che si disputeranno entro il 20 dicembre con partite in casa e in trasferta. GIRONIGruppo A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi Gruppo B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio Gruppo C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania Gruppo D:, Slovenia, Repubblica Ceca Gruppo E: Portogallo (campione in carica), Georgia, Armenia, Finlandia L’è statanel medesimo raggruppamento di, ...

Non è ancora finita la stagione per i campioni d'Italia delNapoli . Archiviata la pratica Scudetto, infatti, molti calciatori partiranno con le proprie ... Moldavia - Polonia (...... dalla pallavolo al, dal padel all'hockey con tornei per lealle semifinali e finali per un totale di oltre trenta sfide che si svolgeranno allo stadio Melani, al campo sportivo ......anche (e soprattutto) il lungo percorso prima di arrivare in Qatar segnato dalle... 'Per il rinnovo di contratto firmo nei prossimi giorni' Leggi i commentiCoppe: tutte le ...

Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Italia-Ucraina si giocherà a Milano OA Sport

Ha avuto luogo oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio del Turno élite delle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 2024, in relazione all'UEFA. Definiti i cinque gironi da quattro squadre che si disput ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...