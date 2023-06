Calano i consumi di alimenti bio | l’analisi di Confai Bergamo

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Il calo deidibio che ha caratterizzato il biennio 2021-2022 a livello nazionale rappresenta un campanello d’allarme per un comparto che da anni aveva fatto registrare una crescita costante sia per quanto riguarda le superfici coltivate che per il posizionamento di mercato”. Leonardo Bolis, presidente diLombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato in questi termini la recente nota di approfondimento diffusa da Ismea circa il trend dell’agricoltura biologica nel nostro paese. Secondo quanto riferisce l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Agroalimentare, al calo didel 4,6% del 2021 si è aggiunto un dato altrettanto preoccupante relativo allo scorso anno. Nel 2022, infatti, il fatturato globale del comparto è aumentato ...

e gli altriLa stangata degli energetici, inevitabilmente, ha tagliato lo spazio per gli altri. Nel 2023, in linea con le famiglie di tutta Italia, le famiglie toscane ...Anche gli altri. La stangata degli energetici, inevitabilmente, ha tagliato lo spazio per gli altri. Nel 2023 le famiglie spenderanno in media circa 210 euro in meno all'anno ......8% di vendite in volume, meno 5,4% per gli alimentari, significa, spiega l'associazione, "che, al netto dell'inflazione e considerata la spesa perdelle famiglie, gli acquistiin ...

Consumi aumenta il valore, ma calano i volumi. Come è possibile Il ... QUOTIDIANO NAZIONALE

È un conto salato quello pagato dalle famiglie italiane nel 2022, l’elevata inflazione e il forte calo dei mercati finanziari hanno ... il cui valore nominale è più esposto all’aumento dei prezzi al ...Ad aprile 2023 si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio in valore (+0,2%) e un calo in volume (-0,2%). Lo rileva l'Istat spiegando che su base tendenziale le vendite al dettaglio… ...