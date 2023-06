Cagliari-Bari | tutto rimandato al ritorno nella finale playoff | il risultato

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non arrivano buone notizie per la famiglia De Laurentiis: ilè infatti uscito sconfitto dalla partita di andata deicontro il. A decidere il primo atto del doppio confronto che vale l’accesso alla prossima edizione della Serie A è andato in favore dei sardi. Decisiva la rete di Gianluca Lapadula, su assist di Mancosu.per i Galletti del presidente Luigi De Laurentiis, che hanno tra l’altrro fallito la grande occasione del pareggio, dal dischetto con Cheddira., cosa serve per la promozione in Serie A? A questo punto, ilè obbligato a pareggiare il punteggio nel computo dei 180? complessivi: non resta altro che la vittoria, dunque, per la squadra della famiglia De Laurentiis per sperare di ritornare in Serie A dopo anni di ...

Dove vederla 2023 - 06 - 08 22:12:271 - 0 diretta (secondo tempo): cambio per entrambe le squadre, Pavoletti per Lapadula nei rossoblù e Ceter per morachioli tra gli ospiti 79' - Pavoletti per Lapadula nel, ...All'Unipol Domus, il match valido per la finale d'andata dei playoff della Serie B 2022/23 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Unipol Domus,si affrontano per la finale d'andata dei playoff della Serie B ...Notizie Calcio - E' finita la gara d'andata per i finali playoff:finisce 1 - 0 , con gol decisivo di Lapadula segnato dopo 9 minuti dal fischio d'inizio. Pesa per la squadra dei De Laurentiis il rigore sbagliato al 39esimo da Cheddira ma si deciderà ...

Cagliari-Bari, le quote dei bookmakers L'Unione Sarda.it

Cagliari e Bari si sono affrontate all’Unipol Domus nel match valevole per la finale di andata playoff. I voti ai rossoblù Cagliari e Bari si sono affrontate all’Unipol Domus per il match d’andata ...Il Bari trova il pari nel recupero in casa del Cagliari. Al 96' Folorunsho viene atterrato in area e per l’arbitro è calcio di rigore dopo una review al Var. Dal dischetto si presenta Antenucci che sp ...