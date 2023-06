Cagliari-Bari | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di giovedì 8 giugno 2023) Battaglia alla Unipol Domus oggi tra. Squadre in campo alle 20:30 per la gara d'andata della finale playoff Serie B.

si giocano la promozione in A, mentre le altre quattro si battono per salire in B.sono due società dalle tradizioni illustri: quello sardo è da sempre club nobile ...Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla finale dei playoff di Serie B tra ildi Ranieri e ilallenato da Mignani. Nella serata dell'8 giugno si gioca la gara d'andata, in ...La finale di andata dei playoff di Serie B trasarà preceduta dalla premiazione di Gianluca Lapadula come capocannoniere della stagione regolare. All'attaccante dei sardi va il Premio Pablito, riconoscimento riservato al ...

Si avvicina il primo atto della finale playoff di Serie B. Domani la sfida alla Unipol Domus, domenica quella al San Nicola Dopo aver eliminato rispettivamente Parma e Sudtirol, Cagliari e Bari… Leggi ...Un bellissimo spareggio anzi due. Perchè Cagliari e Bari sono importantissime città e allo stesso momento importantissime squadre a litigarsi questo posto rimasto vacante dietro Frosinone e Genoa, mer ...