Cagliari-Bari | Lapadula chiama e Antenucci risponde | emozioni nel primo atto della finale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Gol e spettacolo tradei playoff di Serie B. Partenza positivasquadra di Ranieri, poi la reazionecompagine di Mignani in grado di raggiungere il pareggio. Cheddira e compagni adesso sono leggermente favoriti per la promozione nel campionato di Serie A. Il protagonista iniziale è stato il solito, top playercategoria e in grado di risolvere qualsiasi partita. Il gol dell’ex Milan è arrivato al 9? con un perfetto colpo di testa su assist di Mancosu. La squadra di Mignani non si arrende, sfiora il gol in almeno quattro occasioni ma viene fermato dal portiere Radunovic, in giornata di grazia: due volte su Cheddira (anche un colpo di rigore sbagliato), ...

All'Unipol Domus, il match valido per la finale d'andata dei playoff della Serie B 2022/23 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Unipol Domus,si affrontano per la finale d'andata dei playoff della Serie B ...Notizie Calcio - E' finita la gara d'andata per i finali playoff:finisce 1 - 0 , con gol decisivo di Lapadula segnato dopo 9 minuti dal fischio d'inizio. Pesa per la squadra dei De Laurentiis il rigore sbagliato al 39esimo da Cheddira ma si deciderà ...Commenta per primo Come raccontato da Sky , durante il primo tempo dic'è stata della tensione tra le due tifoserie. Tra il settore ospiti e la Curva rossoblù c'è stato un lancio di fumogeni. L'attività piuttosto pericolosa si è conclusa con la caduta ...

Cagliari-Bari, le quote dei bookmakers L'Unione Sarda.it

Il primo atto della Finale Play-off della Serie B 2022-2023 ha regalato emozioni a pioggia. Cagliari-Bari va in archivio con il punteggio di 1-1, ma avrebbe potuto finire davvero in mille altri modi.Gol e spettacolo tra Cagliari e Bari, primo atto della finale dei playoff di Serie B. Partenza positiva della squadra di Ranieri, poi la reazione della compagine di Mignani in grado di raggiungere il ...