Cagliari-Bari 1-1 in andata finale playoff Serie B

(Di giovedì 8 giugno 2023) Gol di Lapadula per i sardi e pareggio di Antenucci in extremis Finisce 1-1 l’delladiB tra. Sono i sardi, con Lapadula, a sbloccare il risultato al 9? del primo tempo. Dopo un rigore tirato da Cheddira e parato da Radunovic al 39?, al 96? Antenucci, sempre dagli 11 metri, mette a segno la rete del pareggio. La gara di ritorno domenica 11 il ritorno al San Nicola di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Finale playoff, Cagliari-Bari 1-1: pareggio allo scadere dei pugliesi, si decide al San Nicola

