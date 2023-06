Cagliari - Bari 1 - 0 diretta | la sblocca Lapadula | padroni di casa avanti

, dato nelle formazioni iniziali Di Cesare non è invece presente in campo: il motivo del forfait Di Cesare, capitano del, era dato come titolare nel match valevole per l'andata dei ...Dove vederla 2023 - 06 - 08 20:48:101 - 0: reazione degli ospiti, pericoloso Esposito Prova a reagire allo svantaggio la squadra di Mignani, che conquista due calci d'angolo nel giro di pochi secondi. Pericoloso Esposito ...1 - 0 DIRETTA per l'andata della finale dei play off di Serie B. La duplice sfida dirà quale formazione salirà dal campionato cadetto per unirsi a Frosinone e Genoa nel prossimo ...

Cagliari-Bari ora in diretta, sfida per decidere la terza promossa in A: segui la cronaca testuale RaiNews

Michele Mignani, allenatore del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima della finale d'andata dei playoff con il Cagliari. "Ho passato una notte tranquilla, i ragazzi hann ..."Avessimo avuto uno stadio da 50mila sarebbe stato pieno, lo troveremo a Bari e questo sarà un bene per il calcio italiano". Sono state queste le parole, riprese da ...