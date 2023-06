Buon compleanno a… Javier Mascherano

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Oggicompie 39 anni ed è il Ct dell’Argentina U20 che ha partecipato al Mondiale Oggicompie 39 anni. In Italia abbiamo pensato più volte a lui perché era esattamente ciò che sembrava: un risolutore di problemi. Un giocatore che ad averlo avrebbe rappresentato la pietra angolare sulla quale edificare architetture solide e complesse. Detto in modo meno poetico, 7 anni e mezzo di Barcellona di grande livello si spiegano con questo difensore-centrocampista, centro di gravità permanente attorno al quale ruotava la squadra. Vedendolo muoversi in campo, sempre al posto giusto al pari di Xavi e Iniesta, sembrava che fosse tutto naturale. Che per lui fosse la cosa più semplice del mondo, quasi che in quel contesto ci fosse nato. E invece no, per stare in quella squadra da protagonista, ...