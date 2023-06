Buccino | getta i rifiuti in strada ma viene fermato e sanzionato dai carabinieri forestali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna sanzione da 600 euro per abbandono e deposito disolidi urbani, in violazione del Codice dell’Ambiente. È quanto inflitto daidella stazione diagli ordini del maresciallo Antonio Zinna, ad un uomo del posto, individuato epoiché scovato dai militari mentre era intento ad abbandonare iin un’area verde della zona rurale del paese. L’uomo, di, è stato sorpreso dai militari mentre si era allontanato da casa con la sua autovettura che aveva caricato didi ogni genere per poi dirigersi su unastatale e raggiungere la fermata degli autobus dove, dopo essersi assicurato di essere lontano da sguardi indiscreti, dal vano bagagli ...