BTS | il singolo ‘Take Two’ per celebrare i 10 anni dal debutto

(Di giovedì 8 giugno 2023) I BTS pubblicano sulle piattaforme digitali il nuovoTake Two per festeggiare i 10dalla nascita della band. Il brano – disponibile dal 9 giugno – vede la partecipazione di tutti e sette i membri dei BTS e trasmette il messaggio d’amore di ciascuno di loro per gli ARMY, i loro fedelissimi fan in tutto il mondo. Un regalo speciale per ringraziare tutti quanti del supporto in questo decennio costellato di successi incredibili, hit dopo hit, sold-out dopo sold-out negli stadi di tutto il mondo. I BTS esprimono anche il desiderio nostalgico, all’interno del brano, di poter presto rincontrare i loro fan. Take Two è stata registrata dai componenti del settetto prima di cominciare il servizio militare, un modo per esprimere la loro gratitudine verso tutte le persone che li hanno sempre seguiti. Ogni anno, i BTS celebrano il loro ...

È tempo di BTS Festa: quest'anno i BTS - per i 10 anni - regalano ai fan il brano 'Take Two', in uscita il 9 giugno.Bang Si-hyuk, conosciuto come Hitman Bang, è il manager dei BTS, ovvero il creatore del fenomeno musicale più significativo a livello globale da anni.