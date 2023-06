(Di giovedì 8 giugno 2023) Nonostante la promessa del presidente Andrzej Duda di rivedere la legge “anti Tus... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...che soffre di una crescita ridotta e lottal'inflazione più alta dell'Ue, ha un disperato bisogno dei fondi europei. L'invio di questo denaro è stato sospeso per le preoccupazioni di...Lo hanno affermato oggi afonti qualificate dell'Ue, ridimensionando in parte la visione ...le proposte della presidenza ci sono sicuramente almeno due Stati membri, la Polonia e l'...La consolazione è che potrà buttarla in propaganda, prendendosela con. Eredità ... Nei mesi scorsi Salvini si era scagliatol'idea del sindaco di Milano, Beppe Sala, di abbassare i ...

Bruxelles contro Varsavia: fermare la deriva putiniana Il Foglio

La Commissione Ue ha aperto una nuova “procedura di infrazione” contro la Polonia: riguarda la recente legge, votata a maggio e firmata dal presidente Duda la scorsa settimana, che istituisce un corpo ...Se Twitter "vuole operare e fare affari nel mercato europeo, deve rispettare il Digital Services Act". A sottolinearlo la vicepresidente della Commissione Europea Vera Jourova, in un punto stampa a Br ...