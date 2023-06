(Di giovedì 8 giugno 2023) Saranno otto gliche dovrà scontare in carcere Francesco Caramia, exdella chiesa di San Giustino de Jacobis, nel quartiere Bozzano di. A condannarlo in via definitiva persu unè stata laal termine di una vicenda iniziata quasi ottofa. Il sacerdote, originario di Mesagne, era stato denunciato dal pediatra della vittima nel luglio del 2015: il ragazzino, di 11, aveva infatti confidato al suo medico glisubiti dal sacerdote tra il 2007 e il 2008, quando aveva nove, riportando anche diversi dettagli. Da questa circostanza erano quindi partite le indagini: i carabinieri avevano prelevato il computer e altro materiale ...

Brindisi, abusi sessuali su un chierichetto: ex parroco condannato a 8 anni in Cassazione Il Fatto Quotidiano

Francesco Caramia, originario di Mesagne, nel brindisino, sconterà la pena per il reato di violenza e abusi su un chierichetto di 11 anni ...Il corpo senza vita di un uomo di 67 anni è stato trovato sul fondo di un pozzo in contrada Paolini, nelle campagne di Mesagne, provincia di Brindisi ...