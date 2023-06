Brescia | Baldini rifiuta la panchina | ecco le alternative

(Di giovedì 8 giugno 2023) Silvioavrebbeto la proposta di Cellino per ladel: in corsa ancora Diana, Javorcic, Bucchi e Tesser Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Gastaldello in. Secondo quanto riportato daOggi, il ds delle Rondinelle, Renzo Castagnini, avrebbe contattato Silvioper la, ma l’ex Palermo avrebbe declinato. In lizza per laci sarebbe allora un poker di nomi: Aimo Diana, Ivan Javorcic, Cristian Bucchi e Attilio Desser.

Dopo aver messo sotto contratto come direttore sportivo Renzo Castagnini , ilaveva pensato all'ex Palermo Silvio, come nuovo allenatore. Il toscano ha però rifiutato ed ora i nomi in lizza sono quattro: secondo BresciaOggi, c'è Aimo Diana , fresco d'addio con ...

