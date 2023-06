Borsa | l' Europa apre contrastata | Parigi - 0 | 09% | Londra +0 | 08%

Apertura contrastata per le principali Borse europee, tutte a cavallo della parità. Parigi cede lo 0,09% a 7.196 punti, Londra guadagna lo 0,08% a 7.630 punti, Francoforte cede lo 0,06% a 15.951 punti ...Si profila un avvio debole per le Borse europee: il future sull'Eurostoxx cede lo 0,35%, quello sul Ftse Mib un frazionale 0,07%. Ieri Wall Street ha chiuso contrastata. Intanto si avvicinano date ...... rafforzando i sistemi sanitari in tutto il mondo offrendo oltre 17 miliardi di dollari di risparmi annuali solo ine negli Stati Uniti, raggiungendo 500 milioni di pazienti all'anno in oltre ...

Borsa, Europa debole. A Milano scatta Lottomatica Dealflower

Apertura contrastata per le principali Borse europee, tutte a cavallo della parità. Parigi cede lo 0,09% a 7.196 punti, Londra guadagna lo 0,08% a 7.630 punti, Francoforte cede lo 0,06% a 15.951 punti ...Segno meno anche per il Nasdaq (-1,29% a 13.105 punti). Ancora una giornata negativa per la borsa di Tokyo. Il bitcoin è sceso sotto i 26.500 dollari (poco più di 24.500 euro). L’euro è tornato oltre ...