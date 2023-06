Borsa di Milano oggi 8 giugno 2023

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 8 giugno 2023)– . Ladi(+0,8%) chiude in rialzo e indossa la maglia rosa in Europa. Piazza Affari è sostenuto dall’andamento positivo delle banche e delle auto. Nel listino principale si mette in mostra Mediobanca (+2,3%). Tra gli altri istituti di credito avanzano anche Fineco (+1,9%), Generali L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10%di14 dicembre 2022di22 dicembre 2022di27 dicembre 2022di...