Bomber a confronto | Lapadula e Cheddira Ma negli ultimi due anni il playoff l’ha deciso la panchina

(Di giovedì 8 giugno 2023) La finale di andata deidi Serie B tra Cagliari e Bari sarà preceduta dalla premiazione di Gianlucacome capocannoniere della stagione regolare. All’attaccante dei sardi va il Premio Pablito, riconoscimento riservato al capocannoniere del campionato e intitolato alla memoria dell’indimenticato Paolo Rossi. Già Mvp del mese di marzo e del campionato cadetto,si gode un altro riconoscimento di una stagione da incorniciare con 21 gol nel campionato e 3 nei(più 1 in Coppa Italia). Ilperuviano non si accontenta e cerca altri centri pesanti contro il Bari per tentare di ripetere quell’impresa che gli riuscì già nel 2015/16 quando i suoi 30 gol stagionali valsero al Pescara la promozione in Serie A tramite i. Di fronte un Bari che nella ...

La sfida tra Cagliari e Bari (ore 20:30) sarà iltra due grandissimicome Gianluca Lapadula e Walter Cheddira. L'attaccante di Ranieri, 25 gol stagionali, ha mostrato numeri ...Saranno due sfide interessanti anche a livello di, fra il capocannoniere Gianluca Lapadula (... Una sfida che sarà anche unfra due generazioni di allenatori, Ranieri e Mignani, divisi ...Hype e valutazioni monstre più che giustificate per il babyche non ha fatto rimpiangere ... Hojlund e Kean, numeri aÈ notizia di ieri la sua , che si giocheranno in Romania dal 21 ...

Tutti pazzi per Hojlund, eppure Kean...gioielli Juve-Atalanta a confronto Tuttosport

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha diramato la lista dei 23 convocati per le Final Four della UEFA Nations League che gli Azzurri giocheranno a partire dal 15 giugno ...Tra domani e domenica si saprà quale formazione salirà dalla Serie B per unirsi a Frosinone e Genoa nel prossimo campionato di A. (ANSA) ...