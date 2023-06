Bobbi – Valsecchi | parla Christine Giampaoli Zonca vittima delle frasi sessiste

(Di giovedì 8 giugno 2023) La ragazza è una pilota di rally Matteoe Davide, giornalisti di Sky Sport che seguono la Formula Uno, sospesi dalla rete per una serie di battute ea doppio senso di natura sessista. Oggetto di questi commenti, pilota di rally intervistata da Corriere della Sera che ha tentato di stemperare o toni. Leggi anche: I giornalistisospesi da Sky: chi sono e che hanno combinato «Facciamo così: alla prossima gara di F1 mandatemi in video insieme a, così magari stavolta sarò io a fargli un paio di battute a quei due…». Poi ha aggiunto: «Non mi sono sentita offesa, era solo uno scherzo. Me ne sono accorta perché tutti hanno cominciato a ...

Vivae le battute sessiste E invece in quest' era indefinibile oramai si impacchetta tutto e se due maschi si permettono di scherzare parlando del sedere di una ragazza arriva l'...... con la gogna social prima e la conseguente sospensione da Sky dopo di, che hanno osato fare apprezzamenti in diretta su una bionda (ma come si fa a non fare apprezzamenti a una ...Accade a La Zanzara dove i due discutono della polemica sulle frasi sessiste pronunciate da Matteoe Davide. I due ...

Parla Christine Giampaoli Zonca, la pilota del caso Bobbi-Valsecchi sospesi da Sky per le battute sessiste: «Nessuna ... Open

Scopriamo chi è Christine Zonca, nota anche come Christine GZ, pilota rally destinataria delle battute di Bobbi e Valsecchi.È stata involontaria protagonista della sospensione di due giornalisti di Sky Bobbi e Valsecchi dopo un commento in diretta ...