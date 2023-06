(Di giovedì 8 giugno 2023) I capi della diplomazia della coalizione dei paesi che lottano contro l'posano per la foto di famiglia prima della loro riunione a, co - presiedua dal segretario di Stato americano Antony ...

Blinken co-presiede vertice ministri degli Esteri anti-Isis a Riad

Roma, 8 giu. (askanews) - I capi della diplomazia della coalizione dei paesi che lottano contro l'Isis posano per la foto di famiglia prima della loro riunione a Riad, co-presiedua dal segretario di ...Washington, 02 giu 18:24 - (Agenzia Nova) - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha in programma una visita ufficiale in Arabia Saudita dal 6 all’8 giugno, durante la quale incontrerà i ...