Blackstone | investimenti in Italia per 15 miliardi USD Il Bel Paese più affidabile di Francia | Germania e Regno Unito

Secondo quanto riporta Il Foglio , in questo momentoha avviato in Italiain equity pari a quindici miliardi di dollari e, se già questo dato ha di per sé del sorprendente, ...Appunti per continuare ad attrarredall'estero Sullo stesso argomento: "Più Europa sui migranti". La linea del governo a Bruxelles spiegata da Piantedosi Salvini teme la figuraccia sul ...Seppala , 44 enne nato a Parigi, da madre tedesca e padre inglese, a capo degliimmobiliari europei del fondo americano, sorprende per la conoscenza delle dinamiche italiane, ...

Blackstone promuove il sistema Italia: "E' un modello di stabilità" ilGiornale.it

Il colosso finanziario americano punta sul nostro Paese, preferendolo a UK, Germania e Francia. E questo indipendentemente dal Pnrr. Ecco perché ...Uno dei fondi più importanti al mondo ha deciso di investire nel nostro paese più di quanto abbia fatto negli altri paesi europei: in questa fase instabile la tradizionale instabilità dell'Italia è di ...