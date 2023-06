Biraghi ferito | le scuse del West Ham | 'Ci saranno provvedimenti'

... ieri sera all'Eden Arena di Praga, hanno anche colpito alla testacon un oggetto causando una ferita con otto punti di sutura.COMUNICATO - "La Fiorentina condanna fortemente quanto successo al proprio capitano, Cristiano, durante la Finale di UECL Fiorentina - West Ham. Il giocatore è stato infatti colpito alla ...... sarà il capitano della Fiorentina Cristianoil Magnifico Messere. Viva Fiorenza". L'... il capitano viola (che ha lottato come un leone ed è statoda un oggetto lanciato dalla tribuna) ...

Biraghi ferito, la Fiorentina alla Uefa: "Un solo modo per punire il gesto" Corriere dello Sport

In campo con la bandiera sulle spalle e la fascia in mano dei quartieri del calcio storico: l'amore di Cristiano Biraghi per Firenze e per le sue tradizioni e lo spirito di ...(ANSA) - LONDRA, 08 GIU - Il West Ham ha condannato il comportamento di alcuni suoi tifosi che, nel corso della finale di Conference League contro la Fiorentina, hanno lanciato in campo oggetti ...