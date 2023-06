Biraghi ferito | la Fiorentina alla Uefa | ' Un solo modo per punire il gesto'

... ieri sera all'Eden Arena di Praga, hanno anche colpito alla testacon un oggetto causando una ferita con otto punti di sutura. Il giocatore è stato colpito mentre al 33' del primo tempo ...Il fatto è accaduto nel corso della finale di Conference League all'Eden Arena di Praga, con i sostenitori degli Hammers che con un oggetto hanno colpito la testacausando una ferita con ...Il giocatore è stato infatti colpito alla testa da un oggetto lanciato dalla curva appartenente ai tifosi del West Ham, mentre al minuto 33 del primo tempostava per battere un calcio d'...

Lancio di oggetti e Biraghi ferito, il West Ham si scusa: la nota del club Corriere dello Sport

Dopo le sconfitte della Roma contro il Siviglia in Europa League e della Fiorentina contro il West Ham in Conference League , l'ultima speranza per l'Italia di… "La Fiorentina condanna fortemente quanto successo al proprio capitano, Cristiano Biraghi, durante la Finale di UECL Fiorentina ... Il capitano viola, pur con una profonda ferita alla testa, per cui ...