“Biodiversa+” | a settembre la terza call | 40 milioni di euro alle soluzioni nature-based

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il partenariatopeo “” ha annunciato il suo terzo bando per progetti di ricerca. Il bando, che sarà ufficialmente aperto l’112023, sarà dedicato al tema dellebasate sulla natura (meglio conosciute come “solutions” o NBS) che favoriscano la biodiversità, il benessere umano e inneschino un cambiamento sostanziale a favore dell’ambiente. Il bando, che coprirà tre aree di ricerca, ha una dotazione di circa 40died è cofinanziato da 34 Paesipei ed extrapei: la lista completa sarà pubblicata sul sito di “”. Sono previste tre aree di ricerca: in primo luogo, le sinergie e i compromessi dellebasate ...