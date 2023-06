Bimba morta in auto | le prime parole del papà | “Ero convinto di averla lasciata all’asilo”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Sarà conferito domani l’incarico dalla Procura di Roma per svolgere l’psia sul corpo delladi 14 mesiieri dopo essere stata dimenticata dal padre nel sedile posteriore dell’alla Cecchignola. L’uomo, un carabiniere di 45 anni, è indagato, come atto dovuto, per abbandono di minore. “Non cosa sia accaduto, erodi avere lasciato mia figlia”, sono state ledette dal carabiniere agli inquirenti. L’, intanto, è sotto sequestro per consentire i rilievi. I genitori, ancora sotto choc, sono stati sentiti ieri dagli inquirenti, che ritengono si tratti di una tragica fatalità. A condurre le indagini, coordinate dalla Procura, sono i carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo ...

Aveva appena 14 mesi la bambinain auto alla Cecchignola nella mattinata di mercoledì. È rimasta chiusa per sette ore e con i finestrini alzati, al caldo. Il padre dellaè un carabiniere di 45 anni ed è indagato per ...... da parte della Procura, per effettuare l'autopsia sulla bambina di 14 mesi trovataieri nel ... Quando la donna ha visto la macchina del marito con ladentro ha accusato un malore. Un ..."Non so cosa sia accaduto, ero convinto di avere lasciato mia figlia all'asilo", avrebbe affermato, nell'interrogatorio davanti ai pm di Roma, il padre della piccola di 14 mesi trovataieri all'interno dell'autovettura di famiglia posteggiata nel quartiere romano della Cecchignola. L'uomo, 45 anni carabiniere, è indagato, come atto dovuto, per "abbandono di minori". Come è ...

Bimba morta in auto, il papà: 'Convinto di averla lasciata all'asilo' Agenzia ANSA

L'uomo, un appuntato scelto dei carabinieri, risulta ora indagato per il reato di abbandono di minore Un dramma immane e un dolore che non potrà essere superato: il papà della bimba di 14 mesi trovata ...La più atroce delle disgrazie per un genitore. La morte di un figlio. Figurarsi se quella morte è causata involontariamente dal genitore stesso. E’ accaduto a Roma, dove una bambina di quattordici mes ...