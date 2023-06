Bevono sidro “killer” | 30 morti e 66 intossicati E scatta l’allarme per ritirare dal mercato il “Mister Sidr” tagliato con il metanolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Trenta persone sono morte e altre 66 sono ricoverate in ospedale dopo aver bevuto il”. Così i tabloid britannici hanno infatti ribattezzato la bevanda tagliata conche ha causato l’avvelenamento delle persone che l’hanno bevuta. A dare la notizia dell’accaduto è il Ministero della Salute della Federazione Russa, che ha lanciato: le autorità di Mosca temono infatti che ilavvelenato, ‘‘, sia ormai diffuso in tutta la Russia. Il proprietario dell’azienda produttrice della bevanda, Anar Afat Ogly Guseinov, è stato arrestato e rischia un massimo di dieci anni di reclusione se giudicato colpevole. 29 delle persone avvelenate, fra le quali 5 minorenni e una donna incinta, sono in condizioni ...