Bergomi | «L’Inter pensi che può vincere la finale! Attacco? Capisco Inzaghi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 8 giugno 2023) Antivigilia della finale di Champions League, Manchester City-Inter., su Sky Sport, prova a capire chi sceglieràine dà una carica ulteriore in vista di Istanbul. LA SCELTA – Edin Dzeko o Romelu Lukaku accanto a Lautaro Martinez in Manchester City-Inter? Per la finale di Champions League la sensazione è che possa spuntarla il primo. Giuseppeprova a immedesimarsi in Simone: «Lo penso anche io che alla fine giocherà Dzeko. Però, in queste competizioni o in competizioni tipo il Mondiale o l’Europeo, poi entrano in gioco altri fattori e ci sono certi giocatori che sono in forma. Dico sempre: l’Argentina è partita titolare con Lautaro Martinez e ha vinto quando è uscito, perché non stava bene. Ci sta che scelga Lukaku, perché sta bene. Però...