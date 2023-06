Benzema-Al Ittihad | presentazione show | 60 000 spettatori e Pallone d’Oro | VIDEO

(Di giovedì 8 giugno 2023) E’ iniziata la nuova esperienza in Arabia Saudita di Karim, reduce dalla stagione altalenante con la maglia del Real Madrid. Il francese ha firmato un contratto faraonico con l’Aled è pronto ad affrontare l’ex compagno Cristiano Ronaldo. Sfuma invece l’arrivo di Leo Messi, l’argentino ha preferito il corteggiamento dell’Inter Miami a quello dell’Al Hilal.in grande stile diai tifosi dell’Al. Il francese ha fatto il suo ingresso in campo al “King Abdullah Sports City” di Gedda, stadio che ha ospitato la Supercoppa Italiana lo scorso gennaio. Presenti oltre 60.000, in delirio per l’attaccante ex Real Madrid. Lo spettacolo è stato in grande stile con coreografie e giochi pirotecnici,si è presentato allo ...

Benzema: “Ho scelto l’Al-Ittihad perchè mi permette di stare in un paese musulmano. La Mecca ... Alfredo Pedullà

La presentazione da brividi di Benzema all'Al-Ittihad: 60 mila persone ad accoglierlo, spettacolo di luci e un cimelio molto speciale ...