Bene il decorso di Papa Francesco. Ma la degenza sarà lunga

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Foto) Non avere paura, noi siamo con te - si legge nel disegno pubblicato sui social." su Tg. La7.it - "Tutto come da normalepost operatorio, nessuna variazione o ...

"Tutto come da normalepost operatorio, nessuna variazione o complicazione. Non si discostano dai bollettini ... ha riposato in modo prolungato, la notte è trascorsa, tranquilla. Insomma, ...Ilpost operatorio risulta regolare'. Nel pomeriggio di oggi, solennità del Corpus Domini, ... La notte è trascorsa, tranquilla, per il Pontefice, che è riuscito 'a riposare in modo ...Il paziente ora sta(UNWEB) Perugia, - Un paziente di 76 anni è stato sottoposto, nei giorni ... Il successivopost - operatorio è stato regolare, con progressivo miglioramento del quadro ...

Notte tranquilla dopo l'intervento per Papa Francesco e il decorso è regolare AGI - Agenzia Italia

"Tutto come da normale decorso post operatorio, nessuna variazione o complicazione ... ha riposato in modo prolungato, la notte è trascorsa bene, tranquilla. Insomma, le sue condizioni, dopo gli esami ...Telefona al bimbo battezzato al Gemelli lo scorso 31 marzo durante la visita nei reparti di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile dell'ospedale Ora è nel suo appartamento al decimo piano del ...