Laè stataperché Bowen ha colpito al 90', quando i supplementari sembravano ineluttabili. Il micidiale contropiede del West Ham, innescato da Paquetà e favorito da una fatale incertezza ...... mentre per la Roma è unaatroce, soprattutto a causa del rigore di Montiel che Rui Patricio ... L'epilogo è stato. Le lacrime di Dybala dicono molto sulla delusione provata. Le due squadre ...Poi però la: l'arbitro assegna 11 minuti di recupero e l'Heidenheim prima su rigore e poi con un gol al 99esimo minuto firma la rimonta che vale l'approdo in Bundesliga. Eppure tornando ...

Beffa crudele, ma ora la Fiorentina non si lasci scappare Italiano Corriere dello Sport

Il gol di Bowen al 90' ha tarpato le ali ai viola contro un West Ham micidiale in contropiede. Superare la delusione sarà dura, però Commisso riparta dal tecnico che ha fatto sognare Firenze ...Un’altra beffa, cominciano a far male queste finali delle italiane. La Fiorentina domina la partita, per 80 minuti il West Ham non pensa ad altro ...