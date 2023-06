Battute sessiste dei commentatori Sky | la ragazza del video | “Non mi sono sentita offesa | era uno scherzo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tiene banco ormai da giorni un infelice siparietto avvenuto in diretta tv a Sky durante il racconto del Gp di Formula 1 di Spagna della scorsa domenica. Protagonisti iMatteo Bobbi e Davide Valsecchi che dopo il caso, pur essendosi pubblicamente scusati,stati sospesi per un turno e non ci saranno al prossimo Gran Premio. “Volevo dire a Davide, che dietro di lui c’è un bel ‘pacchetto di aggiornamenti’ se si gira”, ha detto inizialmente Bobbi, invitando il collega a girarsi per ammirare una bella. Valsecchi ha se possibile peggiorato la situazione commentando: “Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli”. E successivamente Valsecchi aveva aggiunto: “Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose”. Frasi che giustamente hanno ...