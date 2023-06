Basso WINDTRE | la digital life è un’opportunità ma è necessario formare una coscienza digitale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giugno 2023 – In occasione della presentazione del 3° rapporto sul valore della connettività in Italia, realizzato dal Censis in collaborazione con, sono stati illustrati i dati sui sentimenti che gli italiani nutrono nei confronti dell’innovazione: intelligenza artificiale, metaverso, 5G. Roberto, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Wind Tre ha commentato: ‘Nel nostro Paese il traffico di un gigabyte di dati ha il prezzo piùal mondo dopo Israele. Anche per questo gli italiani possono accedere facilmente a tutte le nuove tecnologiei e guardare al futuro con fiducia. Infatti, il 67,4% considera le nuove tecnologie’. ‘D’altra parte, anche a causa di questi prezzi gli operatori hanno registrato nel 2022, per la prima volta, flussi di cassa ...

Confrontando il costo medio di un gigabyte di traffico dati su rete mobile nei Paesi del mondo nel 2022, l'Italia presenta, insieme a Israele, il valore più basso.

Per l'88,7% degli italiani la connettività a internet è un diritto sociale, come la sanità o la previdenza. Ne sono convinti l'84,1% dei giovani. Secondo l'ultimo Rapporto sul valore della connettività in Italia, il nostro Paese ha i prezzi del traffico dati più basso al mondo.