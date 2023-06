Basket 3×3 | Europe Cup Qualification | Nazionali in gara nel weekend a Costanza

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le3×3 Open della categoria Maschile e di quella Femminile sono da ieri a, in Romania, dove nelsi terranno i tornei di FIBA 3×3Cup. MASCHILE Pool A: Belgio, Estonia, Croazia. Pool B: Germania, Italia, Ucraina Pool C: Svizzera, Romania, Danimarca. Pool D: Spagna, Slovenia. Le prime due classificate dei quattro gironi avranno accesso ai Quarti, e all’o si qualificano le prime tre squadre, ovvero le due finaliste e la vincitrice della finalina tra le sconfitte della semifinale Sono già qualificate Israele, Serbia, Lituania, Paesi Bassi e Lettonia. FEMMINILE Pool A: Spagna, Svizzera, Ucraina, Serbia, Danimarca. Pool B: Italia, Romania, Estonia, Slovenia, Croazia. La prima classificata dei due gironi si assicurerà un posto ...

In serie A ci va ilRoma. Alle avversarie, giovani e forti, va sicuramente un applauso, così ... Il tabellino: Garcia Leon, Orsini 12, Egwoh 10, Sassetti 9, Costa 2, Ceccarini 8, Rosellini 6, ......salvezza alla "bella" Si gioca questa sera la bella salvezza nei play in del campionato di... Programma garesalvezza Giovedì 8 giugno ore 21 CDG Erba - San Benedetto Milano (1 - 1) Martedì 6 ...Per il centro estivo alle scuole Collodi per i bambini- 6 anni il tema sarà legato all'ambiente con Ottone alla ricerca della stagione. Infine ilBusto Arsizio che propone il camp ...