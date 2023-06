(Di giovedì 8 giugno 2023) Sembra una nota pièce teatrale. Scena: due leghisti in mezzo alla pianura veneta, fazzoletto verde e gonfalone di San Marco. “Semo drio spetar Godot”, pardon, ilregional... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La base del Carroccio lo aspetta da anni, ma gli yes men del segretario non sono sicuri di vincere: quindi, piuttosto che rischiare, meglio tergiversare, modificare il regolamento interno. O espellere ...La base del Carroccio lo aspetta da anni, ma gli yes men del segretario non sono sicuri di vincere: quindi, piuttosto che rischiare, meglio tergiversare, modificare il regolamento interno. O espellere ...

Baruffe venete. Il congresso della Lega in regione imbarazza pure Salvini Il Foglio

La base del Carroccio lo aspetta da anni, ma gli yes men del segretario non sono sicuri di vincere: quindi, piuttosto che rischiare, meglio tergiversare, modificare il regolamento interno. O espellere ...