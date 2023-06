Bari all’ultimo respiro | solo un pari per il Cagliari in casa!

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilnon riesce a vincere in casa contro il. La squadra del sud Italia pareggia al minuto 94 con un calcio di rigore e la partita si conclude sull’1-1.– Ilha pareggiato per 1-1 contro illa gara d’andata della finale dei playoff di Serie B. Al nono minuto del primo tempo Gianluca Lapadula ha segnato con un colpo di testa incrociando sulla destra della porta su assist di Marco Mancosu. Al 39? invece Walid Cheddira ha sbagliato un calcio di rigore tirando malissimo. Nel secondo tempo la storia non è cambiata. I biancorossi hanno dominato, creato occasioni da gol ma Radunovic ha salvato il risultato. A risolvere per ilci ha pensato Mirco Antenucci con un altro rigore al minuto 94, questa volta segnato. Sebastiano Esposito, calciatore di proprietà ...

