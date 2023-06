Commenta per primo Cosa pensa dell'addio di Paolo Maldini un'altra bandiera del Milan come FrancoEcco il suo pensiero ai microfoni de La Gazzetta dello Sport : ' L'e la riconoscenza verso Paolo ci sarà per sempre. Ai tifosi, che immagino si sentano un po' amareggiati e smarriti ...Chi scrive, senza nessun secondo fine, e senza esseredalla pandemica invidia tifosa, dopo ... il paraguru Lele Adani e i due opinion leader, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Ali di ...Come le mozioni d'. Il capitalismo è un sistema impersonale. Mira al progressivo accumulo di ... nella saga dei grandi capitani come lo furono suo padre Cesare, Gianni Rivera, Franco. ...

Baresi: “Affetto e riconoscenza per Maldini. Ai tifosi dico che …” Pianeta Milan

"L’affetto e la riconoscenza verso Paolo ci sarà per sempre. Ai tifosi, che immagino si sentano un po’ amareggiati e smarriti in questo momento, dico che bisogna sempre pensare al bene della società e ...L'ex capitano, oggi presidente onorario: "Affetto per Maldini, ai tifosi chiedo maturità. Pioli valore aggiunto" ...