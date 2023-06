Bambini morti dimenticati in auto | 11 casi dal 1998 in Italia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Undici vittime in 25 anni. Si tratta della bambina di un anno morta ieri in un'nella zona romana della Cecchignola: potrebbe essere l'undicesima vittima, appunto, in 25 anni della cosiddetta "Sindrome del bambino dimenticato" ('Forgotten baby syndrome'). Il primo episodio nel luglioa Catania, con la morte di Andrea, 2 anni, e proseguita poi nel tempo a Merate (Lecco), Teramo, Passignano sul Trasimeno (Perugia), Piacenza, Vicenza, Firenze, Arezzo, Pisa, San Piero a Grado (Pisa) e ancora Catania, nel settembre del 2019. Elena, Jacopo, Luca, Gioia, Tamara, Giorgia, età compresa tra gli 11 mesi e i due anni, vittime di 'abbandoni' involontari di mamme o papà andati al lavoro o tronati a casa convinti di averli invece portati all'asilo, dai nonni, dalla baby sitter. (IL CASO IN FLORIDA)

Morta bambina di 1 anno: dimenticata dal padre in auto Today.it

In Sudan c'è la guerra e la situazione per i bambini in orfanotrofio è tragica: circa 300 di loro salvati grazie all'intervento dell'Unicef ...