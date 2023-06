Bambini dimenticati in macchina | cos' è l' amnesia dissociativa e le possibili cause

(Di giovedì 8 giugno 2023) Una tragica fatalità. Quanto accaduto ieri a Roma alla piccola Stella, lasciata sul seggiolino dell'auto parcheggiata proprio davanti all'asilo dal suo papà, tale è, una tragedia assoluta. L'ultima in ordine di tempo di una drammatica serie che dal 1998 a oggi, solo in Italia, ha causato la morte...

Leggi anche Dal 1998 ci sono stati in Italia 11 casi dimorti perchéin auto Una tragica Spoon River iniziata nel luglio 1998 a Catania, con la morte di Andrea, 2 anni. Tragedie ...Ma icontinuano a morire, per così dire, dentro veicoli lasciati al sole. E' appena successo a Roma: un papà carabiniere ha portato al nido la bimba di 11 mesi, ma lei all'asilo ...

La sindrome del bambino dimenticato ha già mietuto numerose vittime in Italia e nel mondo: ecco di cosa si tratta e cosa ne pensano gli esperti ...Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini, coordinate dalla Procura di Roma, si tratterebbe dell’ennesimo caso di “forgotten baby syndrome”, quel fenomeno a causa del quale i bambini vengono ...