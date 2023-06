(Di giovedì 8 giugno 2023) Si sono allineati ai quarti ditutti i tabelloni del, torneo che fa parte del circuito del BWF e che, in particolare, è di categoria Super 750. I giocatori, in particolare, sono di scena a Kallang, alIndoor Stadium. Nel singolare maschile cadono un paio di teste di serie importanti, la 5 e la 4, mentre continua il numero 2 Ginting e rimane in corsa un duo d’europei, il danese Antonsen e il francese Popov, autore peraltro di uno dei due scalpi. Tra le donne, invece, è da rimarcare come il discorso sia ormai totalmente ristretto alle giocatrici asiatiche, del tutto dominatrici in questa fattispecie. Delle due teste di serie che escono di scena, una è la spagnola Marin. In doppio, invece, tra gli uomini escono i numeri 2, gli indonesiani Ahsan e Setiawan, mentre tra ...

Badminton, Singapore Open 2023: completati gli ottavi di finale con tanta Cina e poca Europa OA Sport

Si sono allineati ai quarti di finale tutti i tabelloni del Singapore Open 2023, torneo che fa parte del circuito del BWF e che, in particolare, è di categoria Super 750. I giocatori, in particolare, ...When Japanese coach Keigo Sonoda stepped into the Gilbert C. Ada Gymnasium to facilitate the training sessions of his players who were competing in the Crowne Plaza Northern ...