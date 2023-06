(Di giovedì 8 giugno 2023) La commissione Affari sociali del Senato ha dato il via libera a un emendamento dal decreto Lavoro che detassa per 3al 100% iper i lavoratori che assistono gli anziani. A riportare la notizia è il 'Corriere della Sera'. La proposta, firmata dai 5 Stelle, prevede l'esenzione...

... lo scorso anno è stato deciso di unificare graduatorie esanitari (erano due, 56 euro e ... Ma lo sanno che quando le malattie si aggravano anche lescappano Di questo passo, se non ...Sempre nello stesso provvedimento, è stato approvato l'innalzamento dello sgravio fiscale per iversati a colf efino a 3 mila euro. Mentre è rimasto per ora accantonato il tema ...leggi anche Bonuscolf e2023: a chi spetta e come richiederlo Colf esenza permesso di soggiorno La situazione si fa più complessa quando la famiglia ha assunto colf e ...

Badanti, contributi azzerati per 3 anni: esenzione totale fino a 3 mila euro Corriere della Sera

Via libera all’emendamento dalla commissione Affari sociali del Senato dove è all’esame il decreto Lavoro: esenzione totale fino al 2025 per badanti neo assunte o in caso di trasformazione del contrat ...Assumere lavoratori in nero è molto rischioso dal punto di vista legale, con sanzioni anche molto salate e alcuni comportamenti penalmente rilevanti. Nonostante ciò, il lavoro nero continua a essere u ...