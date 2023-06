Badanti | c' è l' esenzione totale fino a tremila euro | ecco cosa cambia

... come ad esempio per i lavoratori domestici come colf e: Per questi, dunque, la ... Colonna 3 (ricercatori e docenti) Riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione ...... 11 aprile 2023 - contributi Inps colf e. 11 aprile 2023 - domanda 5 per mille per gli enti ... 30 aprile 2023 (proroga) - domanda didal canone ...Altri casi didel canone Rai. Sono esonerati dal pagamento del canone Rai , a prescindere ... colf e), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito ...

Badanti, contributi azzerati per 3 anni: esenzione totale fino a 3 mila euro Corriere della Sera

Importanti novità sui costi che le famiglie italiane risparmieranno su badanti e assistenti familiari: ecco cosa cambia sulle esenzioni e la deducibilità ...Via libera all’emendamento dalla commissione Affari sociali del Senato dove è all’esame il decreto Lavoro: esenzione totale fino al 2025 per badanti neo assunte o in caso di trasformazione del contrat ...